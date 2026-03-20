rifugio di savogno piovono fondi per riammodernamento

Il Comune di Piuro ha ricevuto comunicazione da Regione Lombardia di un finanziamento significativo destinato al Rifugio Savogno. Il contributo, ottenuto tramite un bando dedicato ai rifugi, mira a sostenere i lavori di riammodernamento della struttura. Nei giorni scorsi, l’amministrazione locale ha annunciato ufficialmente la notizia, confermando così il supporto finanziario per l’intervento.

Il bando rifugi porta a Piuro un finanziamento corposo per il Rifugio Savogno. Nei giorni scorsi, Regione Lombardia ha comunicato al Comune valchiavennasco di avere diritto ad un importante finanziamento. "Un risultato straordinario – dice il sindaco di Piuro Omar Iacomella - che permetterà una riqualificazione energetica senza precedenti per il nostro amato Rifugio Savogno". Il costo complessivo delle opere è di 139.000 euro. Grazie allo scorrimento della graduatoria, la Regione coprirà oltre 115.000 euro, mentre la parte restante sarà garantita da fondi del bilancio comunale. "L’obiettivo è rendere il rifugio all’avanguardia e totalmente sostenibile, grazie alla sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi di ultima generazione, l’installazione di panelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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