Riforma istituti tecnici emanate le istruzioni CISL | Risolte alcune criticità Ecco quali

Il Ministero ha emanato le istruzioni per la riforma degli istituti tecnici, con l’obiettivo di tutelare gli organici e migliorare l’offerta formativa. La CISL ha espresso soddisfazione per alcune criticità risolte, ma ha anche criticato le tempistiche adottate, i tagli previsti e il mancato coinvolgimento delle parti interessate nel processo. La riforma riguarda le modalità operative e le risorse destinate alle scuole tecniche.

Il Ministero avvia la riforma dei tecnici tutelando gli organici. La CISL apprezza, ma critica tempistiche, tagli e scarso coinvolgimento L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Cni, ingegneri sostengono progetto nuovo Codice costruzioni ma vanno risolte alcune criticità Riforma istituti tecnici, pubblicato il DECRETO: ecco indirizzi di studio e quadri orario. Tutte le novitàIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. Contenuti utili per approfondire Riforma istituti Riforma Istituti Tecnici, Gilda Unams lancia l’allarme sui nuovi quadri orari: appello ai docenti per bloccare le delibere e tutelare le cattedreLa Gilda Unams esorta i Collegi dei docenti a bloccare le delibere sui nuovi Istituti Tecnici viste le criticità riscontrate La riforma degli Istituti Tecnici sta sollevando ampie discussioni tra gli ... orizzontescuola.it Riforma istituti tecnici 2026, meno ore e classi di concorso da individuare. Flc Cgil: va posticipata al 2027Lo scorso 10 marzo è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 19 febbraio in materia di revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, con la relativa d ... tecnicadellascuola.it