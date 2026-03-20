In un’intervista esclusiva, Tiziana Parenti afferma che Silvio Berlusconi non ha mai mostrato interesse per la separazione delle carriere. Secondo l’intervistata, Berlusconi trovava queste questioni noiose e non avrebbe mai avuto l’intenzione di promuoverle. La sua posizione rispetto alla riforma della giustizia, quindi, non sarebbe legata a questa tematica. Parenti smentisce così un’idea diffusa sul suo atteggiamento.

“ASilvio Berlusconi non è mai importato nulla della separazione delle carriere. Queste cose lo annoiavano tantissimo“. Passi avanti e sguardi indietro per iniziare a scrivere i titoli di coda di questa infuocata campagna referendaria.Tiziana Parenti, ex magistrato del pool Mani Pulite ed ex deputata di Forza Italia, con un’intervista fiume ai nostri microfoni, esamina la riforma Nordio e domenica non mancherà alle urne di Genova per confermare il suo niet. Il suo No non è ideologico, non è apocalittico, è privo di pensieri dietrologici.Il suo No poggia sull’esame del merito della riforma, su valutazioni tecniche e critiche, e di certo non è dovuto a speranze di spallata anti-governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Riforma Giustizia, Tiziana Parenti: “Berlusconi voleva la separazione? E’ un falso storico” | INTERVISTA ESCLUSIVA

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