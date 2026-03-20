Durante il post partita di Cagliari-Napoli, Antonio Conte ha annunciato il ritorno di Neres e ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori infortunati. Le sue dichiarazioni, fatte in diretta, hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse le novità sulla rosa e le possibili ripercussioni sulle prossime partite.

Antonio Conte ha parlato nel post partita di Cagliari-Napoli e, tra i temi discussi, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Tra i nomi citati, quelli di Rrahmani, Di Lorenzo, ma soprattutto quello di David Neres. L’esterno brasiliano si è fermato da 2 mesi e l’operazione potrebbe lasciarlo fuori dal campo per più tempo del previsto. Conte aggiorna sugli infortunati del Napoli: brutte notizie per Neres. “Anguissa e McTominay non hanno la stessa brillantezza. Ho visto molto bene De Bruyne e per questo l’ho lasciato per 90 minuti. Lo stesso Lobo ha faticato un pochino. Dopo la sosta dobbiamo recuperare ancora Rrahmani, Di Lorenzo, mentre per Neres la vedo molto più difficile dopo l’operazione”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rientro Neres, l’annuncio in diretta di Conte preoccupa: le dichiarazioni allarmanti

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