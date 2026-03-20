Riciclaggio di denaro illecito | minacce a un giovane scattano le misure per due 25enni

Due giovani di 25 anni sono stati coinvolti in un’indagine della Polizia, che li ha accusati di riciclaggio di denaro illecito, estorsione e violenza privata aggravata. Le autorità hanno adottato misure nei loro confronti dopo aver raccolto elementi che collegano i loro comportamenti a queste accuse. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti contestati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini e provvedimenti della Polizia Due giovani di 25 anni sono finiti nel mirino delle autorità con accuse pesanti: estorsione, riciclaggio e violenza privata aggravata. Nei loro confronti la Polizia di Stato ha eseguito misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari per uno e l’obbligo di dimora per l’altro, nell’area dell’Avellinese. Il piano: conti correnti per far transitare denaro illecito Secondo quanto emerso dalle indagini, i due indagati avrebbero avvicinato un giovane promettendogli facili guadagni. L’obiettivo era convincerlo ad aprire conti correnti da utilizzare per far transitare ingenti somme di denaro di provenienza illecita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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