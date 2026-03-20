Richiamo di lupini cotti e salati per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici i lotti interessati

Il produttore ha richiamato alcune confezioni di lupini cotti e salati perché sono stati riscontrati valori di alcaloidi chinolizidinici superiori ai limiti consentiti. La decisione riguarda specifici lotti, i cui dettagli sono stati comunicati dal produttore stesso. La misura di sicurezza è stata presa per evitare rischi per i consumatori. Non sono stati segnalati altri prodotti o lotti coinvolti.

Richiamo di confezioni di lupini cotti e salati dai supermercati. Diversi lotti di lupini sono stati richiamati a scopo precauzionale dal produttore per rischio chimico, a causa di valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nella frutta. Il richiamo riguarda una serie di lotti di confezioni di lupini da 80, 200 e 250 grammi, 1 e 5 kg. Richiamo di lupini cotti e salati Il richiamo dei lupini dai supermercati è stato fatto dall’azienda produttrice, la Milani Remigio e C. con sede a Occhiobello, in provincia di Rovigo. Ed è partita dalla segnalazione dei fornitori della materia prima, per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nei lupini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di lupini cotti e salati per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici, i lotti interessati Articoli correlati Richiamo delle uova fresche Serroni, i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonellaÈ stato disposto un richiamo a scopo cautelativo per alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, a seguito del sospetto di contaminazione da... Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessatiOggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate. Una selezione di notizie su Richiamo di lupini cotti e salati per... Argomenti discussi: Tiger richiama altri bicchieri. Ritirati anche lupini e ficchi di soia. Richiamati bicchieri Tiger e non solo. Lupini e soia oltre bicchieri con zucche, arance, cuori rossi, fragole e limoni gialliRichiami alimentari: bicchieri Tiger per rischio chimico, lupini e fiocchi di soia ritirati. Tutti i lotti coinvolti. napolike.it Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareCoop segnala il richiamo di un lotto di lupini secchi Cibón richiamati per presenza di alcaloidi chinolizidinici ... ilfattoalimentare.it