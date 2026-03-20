Richiamo di lupini cotti e salati per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici i lotti interessati

Da virgilio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il produttore ha richiamato alcune confezioni di lupini cotti e salati perché sono stati riscontrati valori di alcaloidi chinolizidinici superiori ai limiti consentiti. La decisione riguarda specifici lotti, i cui dettagli sono stati comunicati dal produttore stesso. La misura di sicurezza è stata presa per evitare rischi per i consumatori. Non sono stati segnalati altri prodotti o lotti coinvolti.

Richiamo di confezioni di lupini cotti e salati dai supermercati. Diversi lotti di lupini sono stati richiamati a scopo precauzionale dal produttore per rischio chimico, a causa di valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nella frutta. Il richiamo riguarda una serie di lotti di confezioni di lupini da 80, 200 e 250 grammi, 1 e 5 kg. Richiamo di lupini cotti e salati Il richiamo dei lupini dai supermercati è stato fatto dall’azienda produttrice, la Milani Remigio e C. con sede a Occhiobello, in provincia di Rovigo. Ed è partita dalla segnalazione dei fornitori della materia prima, per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nei lupini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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