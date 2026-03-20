Ricercato in Romania viene catturato a Brescello

Un uomo di 40 anni, ricercato in Romania, è stato catturato a Brescello. L’arresto è avvenuto questa mattina da parte delle forze dell’ordine locali, che hanno eseguito un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità romene. La polizia ha portato a termine l’operazione senza incidenti e ora l’uomo si trova in custodia in attesa delle procedure di estradizione.

Brescello (Reggio Emilia), 19 marzo 2026 – Un uomo di 40 anni, colpito da mandato d’arresto europeo emesso due anni fa in quanto ricercato per condanna definitiva in Romania, per reati avvenuti tra il 2014 e il 2019, legati a rifiuto volontario di versare l'assegno di mantenimento per i figli, per aver condotto un veicolo sprovvisto del titolo abilitativo e per aver consegnato la propria auto a un altro uomo in stato di ebbrezza alcolica. Dopo la segnalazione del servizio di cooperazione internazionale di polizia, che indicava il 40enne nel territorio reggiano, i carabinieri hanno individuato il suo possibile domicilio a Brescello, dove ieri è stato rintracciato verso le 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricercato in Romania viene catturato a Brescello Articoli correlati Latitante ricercato in Romania arrestato in provincia di VeronaLa polizia veronese ha rintracciato e arrestato, nella serata del 27 febbraio, un cittadino rumeno del 1993 destinatario di un mandato di arresto... Ricercato in tutta Europa, catturato a PerugiaLa polizia di Perugia ha ammanettato un 26enne, cittadino rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo. Una raccolta di contenuti su Ricercato in Romania viene catturato a... Argomenti discussi: Verona | arrestato per 5 anni di maltrattamenti all’ex moglie. Ricercato per stalking in Romania, arrestatoI carabinieri della tenenza di Medicina (a sinistra) hanno arrestato un 36enne originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un mandato di ... ilrestodelcarlino.it Ricercato in Romania: arrestato dalla polizia di Ancona il narcotrafficanteANCONA - Ricercato in Romania: arrestato dalla polizia di Ancona il narcotrafficante. La Polizia di Stato ha arrestato il 31 dicembre un uomo di 38 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo ... corriereadriatico.it