Riapre il Giardino di Ninfa | torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo

Da funweek.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico dopo la pausa stagionale. Si tratta di uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia, noto per i suoi paesaggi storici e la vegetazione rigogliosa. La riapertura consente ai visitatori di tornare a esplorare i sentieri e le aree verdi di questo giardino. La struttura è ora accessibile a chi desidera ammirare la sua bellezza.

Dopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue porte. Si tratta di un momento atteso da tutti coloro che amano la pace, la natura, la storia e i giardini monumentali, rimettendo al pubblico un sito considerato tra i più suggestivi a livello internazionale, in grado di attirare ogni anno migliaia di curiosi. LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Dal 21 marzo torna visitabile l’oasi più romantica del Lazio: riapre il Giardino di Ninfa. 🔗 Leggi su Funweek.it

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