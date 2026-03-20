Revisioni truccate e km alterati a Novara così auto pessime risultavano nuove | officine nei guai

A Novara, due officine sono state deferite dopo aver effettuato revisioni truccate e alterato i chilometri di alcuni veicoli, facendo sembrare auto usurate come nuove. Le autorità hanno accertato che i titolari delle officine avevano manipolato i dati sulle vetture per truffare i clienti e nascondere lo stato reale dei veicoli. Le indagini sono in corso per verificare altre eventuali irregolarità.

Revisioni truccate e chilometri alterati sono stati scoperti in due diverse attività del settore automobilistico nella provincia di Novara. I titolari delle officine sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio e truffa, dopo che la Polizia Stradale ha accertato gravi irregolarità nelle procedure di revisione e vendita di veicoli. Controlli e indagini della Polizia Stradale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vigilanza sulle attività commerciali che operano nel settore automobilistico è costante. In particolare, la Squadra di PG della Sezione Polizia Stradale di Novara ha condotto servizi mirati per verificare la regolarità delle operazioni svolte da officine di revisione autorizzate e rivendite di veicoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Revisioni truccate e km alterati a Novara, così auto pessime risultavano nuove: officine nei guai Articoli correlati 22enne nei guai a Catania per truffa, così simulava danni alle auto con le caramelleÈ scattata una denuncia per tentata truffa a Catania, dove un 22enne di Siracusa è stato smascherato mentre cercava di ingannare un automobilista,... Hashish in auto, giovane nei guaiNasconde la droga nel vano portaoggetti dell’auto, e così finisce nei guai un 19enne fermato dai carabinieri. Contenuti utili per approfondire Revisioni truccate Revisioni truccate e chilometri scalati: due frodi smascherate nel NovareseQuando i controlli diventano una formalità aggirabile, il rischio non resta sulla carta ma finisce direttamente su strada. È il quadro che emerge dalle due operazioni della Polizia Stradale di Novara, ... giornalelavoce.it Revisioni truccate e chilometri scalati: raffica di denunce nel novareseScoperte frodi a Grignasco e Casalvolone. Sospesa officina per false revisioni e denunciata rivendita per chilometri scalati. quotidianopiemontese.it