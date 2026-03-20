Rete gas | meno slogan più chiarezza

Il 20 marzo 2026 ad Arezzo, Cristina Rossi del Gruppo ha diffuso una nota intitolata «Rete gas: meno slogan, più chiarezza». L’attenzione è rivolta alla comunicazione pubblica su questo tema, con richiami a ridurre le affermazioni generiche e a fornire informazioni più precise. La nota si rivolge a chi segue le questioni legate alla rete del gas e alle relative discussioni pubbliche.

Arezzo, 20 marzo 2026 – « Rete gas: meno slogan, più chiarezza». La nota di Cristina Rossi Gruppo Consiliare Impegno Comune Fabio Camiciottoli Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi-Europa Verde «Su un tema così serio, che avrà conseguenze anche sulle generazioni future, colpisce che si scelga di rispondere con toni liquidatori tesi a Minare l'autorevolezza e a Mettere in dubbio la competenza dei Consiglieri spostando l'attenzione per non rispondere nel merito delle questioni sollevate. Non è accettabile ridurre il confronto a propaganda o a una presunta mancanza di conoscenza degli atti. Proprio la lettura attenta dei documenti porta a evidenziare criticità e a porre domande precise, che ad oggi non hanno ricevuto risposte altrettanto puntuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Rete gas: meno slogan, più chiarezza» Articoli correlati Leggi anche: Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo Leggi anche: La Roma da record per presenze chiede al governo “più agenti e meno slogan” The army launches a heavy-firepower assault on an enemy camp, crushing them in a brutal battle!