Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane annuncia di aver arrestato 178 sospetti spie, accusate di lavorare per Stati Uniti e Israele, dall’inizio del conflitto con l’Iran. A Londra, sono stati effettuati due arresti durante una retata contro i presunti traditori, con alcune sinagoghe nel mirino. La situazione si sviluppa in un clima di tensione crescente e azioni di polizia mirate.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha riferito che 178 spie al soldo degli Stati Uniti e di Israele sono state arrestate dall’inizio della guerra contro l’ Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr. Secondo quanto affermato dalle Guardie Rivoluzionarie, gli arrestati inviavano immagini e informazioni sulla posizione dei centri della Mezzaluna Rossa iraniana e dei posti di blocco militari alle agenzie di intelligence statunitensi e israeliane, affinché potessero individuarli e colpirli. Tra le persone fermate figurano diversi cittadini stranieri, trovati in possesso di armi, dispositivi di localizzazione, apparecchiature di comunicazione specializzate e valuta estera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Retata dei pasdaran contro i traditori. Due arresti a Londra: "Sinagoghe nel mirino"

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