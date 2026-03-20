Renzo Bossi, conosciuto come il «Trota», è il figlio del fondatore di un partito politico italiano, con un passato che spazia dalla politica all'agricoltura. Dopo aver superato l'esame di maturità e ottenuto una laurea in Albania, ha affrontato una condanna per i rimborsi gonfiati in Regione. La sua vita pubblica è stata accompagnata anche da un soprannome coniato dal padre, che ne ha caratterizzato l'immagine.

Per chi vive a Gemonio il cognome Bossi è divenuto presenza scontata da decenni, «di casa», sinonimo di politica e potere di un tempo che oramai non c’è più, qualità però appiattite sul volto del fondatore della Lega. Ma in molti hanno imparato a conoscere anche il viso di un altro Bossi che si incrocia di frequente nelle vie del paese alla guida di un mezzo per le consegne di prodotti alimentari freschi. È Renzo, meglio noto - ma solo negli ambienti politici e giornalistici - come «il Trota», soprannome appioppatogli dallo stesso genitore, papà Umberto, scomparso giovedì all’età di 84 anni. Un nome a indicare, ai tempi in cui era il Senatùr a comandare la Lega, un’ipotesi di successione politica, che mai avvenne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Renzo Bossi, chi è il «Trota», figlio del Senatùr che gli è stato accanto fino alla fine. Dalla politica alla campagna: «Autonomista, federalista, agricoltore»

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Una raccolta di contenuti su Renzo Bossi

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«Trota». È questo il soprannome che Umberto Bossi ha attribuito a suo figlio Renzo, ridimensionando le aspettative che tanti avevano su di lui come possibile erede politico. Bossi, nel 1975, ha sposato Gigliola Guidali, commessa e sua compagna da anni. All’ facebook