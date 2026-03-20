In un video, un commentatore denuncia che la proposta di riforma viene definita come una riforma di casta, sottolineando che non si tratta di una questione di destra o sinistra. La frase evidenzia che anche rappresentanti del centrosinistra sarebbero favorevoli, considerandolo un elemento negativo. La discussione si concentra sull’idea che la riforma possa favorire interessi di pochi, escludendo un giudizio politico più ampio.

“Togliamoci dalla testa che questa sia una riforma di destra, perché è una riforma di casta. E infatti Meloni dice che ci sono anche ‘papaveri’ del centrosinistra che votano a favore, e peggio mi sento, è un’aggravante. È la dimostrazione che è una riforma di casta, una casta che non vuole essere soggetta alla legge in barba all’articolo 3 della Costituzione”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intervenendo alla serata organizzata dal Movimento 5 stelle, intitolata “La risposta è No”, al Centro dei congressi di Roma. “Al cittadino cosa converrebbe separare? Intanto la giustizia da Nordio, sarebbe un grosso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio: “Questa è la riforma della casta che non vuole essere assoggettata alla legge” – Video

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