Referendum sulla giustizia 22 e 23 marzo gaffe di Schlein al comizio per il No | Vi chiedo di appoggiare il Si - VIDEO

Durante un comizio, la segretaria del Partito Democratico ha erroneamente chiesto ai presenti di sostenere il “Si” invece che il “No” nel referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’episodio è stato ripreso in un video e ha attirato l’attenzione per la confusione nel suo discorso. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in merito.

La segretaria del Partito democratico nel corso di un comizio ha espresso favore al “Si”, al posto che al “No”. Infatti, Schlein ha concluso il suo intervento con un lapsus: “Vi chiedo di appoggiare tutti i comitati civici per il Sì” Gaffe di Elly Schlein al comizio per il referendum sulla gi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum sulla giustizia 22 e 23 marzo, gaffe di Schlein al comizio per il “No”: “Vi chiedo di appoggiare il Si” - VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein: “Vi chiedo di appoggiare il Sì” Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l’appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?Elly Schlein è diventata la protagonista dei social in queste ore, soprattutto delle pagine ufficiali dei partiti di centrodestra, per via del suo... Aggiornamenti e notizie su Referendum sulla giustizia 22 e 23... Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA]; Giustizia, l'iter della riforma su separazione carriere: dalla legge Nordio al Referendum; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Referendum sulla Giustizia: guida al voto di Domenica 22 e lunedì 23 MarzoChi intende confermare la riforma vota Sì. Chi è contrario vota No. Trattandosi di un referendum costituzionale non c'è quorum ... rainews.it Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026Al referendum sulla giustizia vince il Sì o il No? Gli esperti sono divisi sul risultato. msn.com È il grande giorno. Stasera l’evento finale prima del referendum del 22 e 23 marzo. Una serata di confronto vero, con il Presidente Giuseppe Conte e tante voci autorevoli del mondo della giustizia, del giornalismo e della cultura, per smontare la propaganda - facebook.com facebook Insta-referendum. Tutte le balle sui social. L'avvocato Francesca Florio: "La Costituzione non è intangibile". Di @GinevraLeganza x.com