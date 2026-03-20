Referendum oggi in tv lo speciale ‘Sì o No’ | Meloni e Schlein da Mentana

Oggi sera su La7, alle 21, si tiene uno speciale dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Giorgia Meloni e Elly Schlein sono ospiti del conduttore Enrico Mentana, che intervisterà le due figure politiche in vista della consultazione popolare. La trasmissione si concentra sulle posizioni delle ospiti riguardo alla prossima consultazione.

(Adnkronos) – In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono ospiti oggi venerdì 20 marzo su La7, dove Enrico Mentana conduce alle 21.30 lo speciale 'Sì o No'. La premier e la segretaria del Pd interverranno una dopo l'altra a rappresentare le due posizioni. Subito dopo faccia a faccia tra Antonio Di Pietro e Clemente Mastella. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta più volte in questi giorni per spiegare le ragioni del 'sì'. "Il mio invito – ha detto in un video pubblicato sui propri canali social per mostrare la scheda elettorale e spiegare la modalità di voto – è di andare al seggio e mettere una croce sul sì, perché in quella croce c'è molto di più di un segno su un foglio". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Sì o No, lo speciale di Mentana con Meloni e Schlein sul ReferendumDomenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono attesi alle urne per votare il Referendum sulla Giustizia.

Meloni-Schlein, duello in tv prima del referendum: quando e dove andrà in onda, cresce l’attesaIn vista del referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito politico entra nel vivo anche in televisione.

Tutto quello che riguarda Referendum oggi in tv lo speciale 'Sì o...

Temi più discussi: Speciale Referendum - SI o NO con Enrico Mentana; Votare sì o no al referendum? Oggi in tv il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein; Referendum, a La7 è duello Meloni vs Schlein. Quando andrà in onda; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride.

Referendum, oggi in tv lo speciale ‘Sì o No’: Meloni e Schlein da Mentana(Adnkronos) – In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono ospiti oggi venerdì 20 marzo su La7, dove Enrico Mentana conduce alle 21.30 lo speciale ‘Sì ... cremonaoggi.it

Meloni vs Schlein: Mentana annuncia il duello tv prima del ReferendumIn vista del Referendum Giustizia, ecco il confronto in televisione tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. L'annuncio di Enrico Mentana. newsmondo.it

"Sì o No, lo speciale condotto da Enrico Mentana dedicato al referendum sulla giustizia, in onda venerdì 20 marzo alle 21.15, alla vigilia del voto. La serata vede l’intervento in studio, una dopo l’altra, di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, chiamate a rappresentare x.com

#EnricoMentana annuncia l'appuntamento per venerdì sera con #GiorgiaMeloni ed #EllySchlein. Entrambe saranno ospiti del #TgLa7, una dopo l'altra, per parlare del #referendum - facebook.com facebook