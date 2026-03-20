Un rappresentante politico ha dichiarato che il governo attuale è composto da persone considerate eredi dei fascisti che, secondo lui, desiderano distruggere la Costituzione del 1948. Ha aggiunto che queste persone non vogliono governare, ma semplicemente comandare, e ha accusato il governo di voler smantellare le fondamenta della Repubblica. La sua posizione si concentra sulla contrapposizione tra le forze politiche e i valori costituzionali.

“Chi è stato bandito dalla Costituzione del ’48 oggi la vuole sfasciare. Al governo ci sono gli eredi dei fascisti che odiano la nostra Carta”. Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte, ha iniziato il proprio intervento nella serata “La Costituzione è nostra”, a Roma, citando prima Montesquieu in relazione ai rischi, per una democrazia, qualora uno dei tre poteri dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) prevalga sugli altri, poi toccando le tappe sul rapporto tra i poteri dello Stato. Ha parlato soprattutto della storia italiana, soffermandosi sul fascismo. “Nel corso della storia è stato difficile, per la povera gente, avere giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Montanari: “Al governo eredi dei fascisti che odiano la Costituzione, non vogliono governare ma comandare”

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