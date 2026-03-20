Durante la campagna referendaria, un esponente del fronte del No ha criticato l’uso di una citazione di Sergio Mattarella da parte di un esponente del governo per sostenere la riforma della giustizia. Un altro politico aveva già cercato di coinvolgere il Presidente della Repubblica in modo simile, sollevando polemiche. La discussione si concentra sulle modalità con cui vengono interpretate le parole del Capo dello Stato.

Ci aveva provato Luigi Marattin a tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia. Il leader del Partito Liberaldemocratico aveva pubblicato il 21 febbraio una card sui social del comitato ‘Giustizia Sì’ – creato dallo stesso partito – in cui venivano riportate alcune frasi sulla giustizia attribuite al presidente della Repubblica. Nel post del 21 febbraio, poi rimosso, accanto alla foto del capo dello Stato, il comitato scriveva: “siamo perfettamente d’accordo con il presidente Mattarella che sulla deriva delle correnti della magistratura in passato ha detto alcune cose molto interessanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, Meloni cita (a sproposito) Mattarella per legittimare la riforma: dal fronte del No tesi offensive per il Colle

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm

Referendum giustizia, la firma lampo di Mattarella avvisa l’ANM: dal Colle stop ai giochi sul rinvio - RETROSCENA ESCLUSIVODal Colle più alto la scena assomiglia a un teatro dove tutti urlano e nessuno ascolta.

Referendum, Meloni Occasione straordinaria, riforma giustizia serve a italiani

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Meloni cita a sproposito...

Temi più discussi: Referendum, Meloni: Zero possibilità che io mi dimetta. Non cita Bartolozzi ma dice: La riforma non è per liberarsi della magistratura. Poi attacca l’Anm; Scontro sul referendum, Schlein: È il governo che libera gli stupratori; Meloni ha trasformato il voto in un referendum sul governo; Referendum, Meloni: Se vince il No gli stupratori in libertà. E smentisce Bartolozzi.

Referendum, Meloni cita (a sproposito) Mattarella per legittimare la riforma: dal fronte del No tesi offensive per il ColleMeloni prova a tirare per la giacchetta Mattarella: dal fronte del No tesi offensive per il Colle. Prima ci aveva provato Marattin ... lanotiziagiornale.it

Meloni a Pulp Podcast: no ad ayatollah con atomica. Referendum? Occhio alla trappola del No, poi cita BorsellinoUn momento storico nella politica italiana. Giorgia Meloni ospite a Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra trasmesso su YouTube. È la prima volta nella storia che il Presidente del Consiglio ... strettoweb.com

Referendum, scende in campo anche Vasco Rossi! Il post che fa discutere - facebook.com facebook

#Referendum, #Meloni ospite di #Fedez e Mr Marra: non si vota su di me x.com