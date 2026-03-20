Referendum Meloni chiude la campagna in tv Manina su Delmastro? Valuteranno italiani

Nella giornata di oggi, un rappresentante del governo ha concluso la sua campagna elettorale in televisione, focalizzandosi sulla riforma della giustizia e invitando gli italiani a valutarla nel merito. Durante il discorso, è stata mostrata una manina che potrebbe appartenere a un collaboratore, suscitando attenzione. La questione sarà oggetto di attenzione tra gli elettori prima del referendum.

Roma, 20 mar. (askanews) – Un rush finale in tv per ribadire che la riforma della giustizia va valutata nel merito e non per mandare a casa il governo. Su cui però pende la spada di Damocle del caso del sottosegretario Andrea Delmastro e della ormai famosa società con la figlia di Mauro Caroccia, condannato poi per reati di mafia nell’ambito di una indagine sul clan camorristico Senese. Mentre emergono nuovi particolari ed escono nuove fotografie che ritraggono Delmastro (ma anche Giusi Bartolozzi) con lo stesso Carocci, Giorgia Meloni prova a separare le due vicende e lo fa durante l’intervista con Enrico Mentana dedicata proprio alla consultazione di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina. «Nessun contraccolpo per il governo dal referendum» La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."». Schlein: «Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni»«Qui c'è in gioco la Costituzione, l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto. Contenuti e approfondimenti su Referendum Meloni chiude la campagna in... Temi più discussi: Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Referendum, Meloni: riforma per i cittadini non per liberarci dei magistrati; Referendum, Landini: Meloni scende in campo perché ha timore di perdere, il 18 marzo tutti in Piazza del Popolo per la chiusura della campagna per il No; Referendum, Meloni chiude la campagna in tv. Manina su Delmastro? Valuteranno italiani - Radio Studio90 Italia. Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisiSi chiude la campagna referendaria sulla riforma della giustizia e a due giorni dal voto Giorgia Meloni e Elly Schlein si sfidano nel faccia a faccia a distanza – di pochi minuti – andato nell'edizion ... repubblica.it Referendum, Meloni chiude la campagna in tv. Manina su Delmastro? Valuteranno italianiRoma, 20 mar. (askanews) – Un rush finale in tv per ribadire che la riforma della giustizia va valutata nel merito e non per mandare a casa il governo. Su cui però pende la spada di Damocle del caso d ... askanews.it Pochi istanti fa, durante lo speciale “Sì o No” su La7 dedicato al referendum sulla giustizia, Enrico Mentana ha fatto una domanda semplicissima a Giorgia Meloni: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma della giustizia”. E Meloni, la donna che ha costruito un’int - facebook.com facebook #TG2000 - Ultimo giorno di campagna referendaria #20marzo #TV2000 #Referendum #ReferendumGiustizia x.com