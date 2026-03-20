Referendum Mastella e la volata finale | No in netta rimonta non so se basterà

Nelle ultime ore della campagna referendaria, Mastella ha commentato la situazione, affermando che il No sta facendo una netta rimonta, anche se non è ancora chiaro se sarà sufficiente per influenzare l’esito finale. La fase conclusiva del voto si sta animando con questa tendenza, mentre le urne sono ormai prossime all’apertura. La campagna si avvia verso la conclusione con un quadro di sostanziali spostamenti tra le preferenze degli elettori.

Tempo di lettura: 2 minuti “La campagna referendaria che va a chiudersi in queste ore ha visto una notevole rimonta del No. La posizione di diniego alla riforma era partita da condizioni di svantaggio competitivo e statistico oggettivo, ora ha guadagnato terreno. Non so se sia sufficiente ad ottenere la vittoria sul Sì. Certamente inciderà il tasso di partecipazione al voto. Non vorrei però, viste le condizioni di equilibrio che si sono generate in maniera anche un pò inattesa, che dovessero risultare fatali le posizioni di molte personalità politiche del campo largo che si sono smarcate dalla linea politica dei partiti e hanno fatto prevalere ragionamenti di tipo giuridico, legittimi per carità, ma che sono potenziali portatori di un danno politico forte”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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