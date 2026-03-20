Referendum | magistrati con carriere separate due Csm a sorteggio e un’Alta Corte

In Italia si discute di riforme che prevedono carriere separate per pubblici ministeri e giudici, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura scelti tramite sorteggio. Sono previste anche l’istituzione di un’Alta Corte e la presenza di due Csm distinti, entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Queste proposte sono al centro di un dibattito attuale nel panorama giudiziario.

Carriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal Capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta corte: sono i punti chiave della riforma costituzionale della giustizia approvata in terza lettura alla Camera e che dopo il sì definitivo del Senato sarà sottoposta al referendum popolare. La riforma tocca e modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione. Ecco i contenuti principali del disegno di legge costituzionale approvato in Parlamento: Una magistratura, due carriere L’attuale articolo 104 della Costituzione... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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