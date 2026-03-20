Un giornalista scrive che Marco Lillo invita a votare no al referendum, definendo questa come l’ultima trincea. Sostiene che se la destra vince questa battaglia, sarà la fine per lui. Inoltre, evidenzia che l’Italia si distingue come l’unico paese in cui la magistratura può processare anche la Cia, sottolineando questa capacità.

“ L’Italia è l’unico paese che ha una magistratura degna di questo nome, al punto che è in grado di processare la Cia ”. Sono le parole pronunciate da Marco Lillo nel suo intervento alla maratona “ La Costituzione è nostra”, organizzata al Teatro Italia di Roma nella vigilia del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’evento, promosso dal fronte del No alla riforma Nordio, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, diventa per il giornalista del Fatto Quotidiano l’occasione per ricordare il valore unico della magistratura italiana. Parte da un episodio del film “Vice” del 2018, che racconta le rendition della Cia nel dopoguerra all’11 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’appello di Marco Lillo: “Questa è l’ultima trincea. Se la destra sfonda questa, è finita. Votiamo No”

Articoli correlati

Referendum giustizia, Marco Sarracino: «Votiamo No per difendere la magistratura»Marco Sarracino, deputato del Partito democratico, siamo agli ultimi giorni prima del voto per la riforma della Giustizia.

Leggi anche: Le opposizioni in piazza: "Votiamo no alla riforma, fermiamo questa deriva"

Tutti gli aggiornamenti su Marco Lillo

Argomenti discussi: Referendum, sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e Woodcock.

Referendum, l’appello degli avvocati: Giustizia da riformare. Lo scontro è un erroreGiampaolo Di Marco (Associazione Nazionale Forense): Dialogo necessario, troppe esagerazioni nel dibattito ... msn.com

Referendum: per il sì a Martina Franca lunedì l’iniziativa di Forza Italia, per il no l’appello per la Costituzione di 180 cittadini Al voto il 22 ed il 23 marzoPenultimo giorno di campagna referendaria. Non solo in ambito nazionale si fronteggiano le varie tesi ma, con molto vigore, anche nelle realtà locali. noinotizie.it