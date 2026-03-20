Referendum | il rito sacro che divinizza il leader

Il prossimo fine settimana si terrà un referendum che coinvolge l’intera nazione, con elettori chiamati alle urne domenica e lunedì. L’evento ha suscitato molte discussioni e attenzione mediatica, ma i dettagli ufficiali indicano che si tratta di un appuntamento elettorale con implicazioni legate alla trasformazione del potere politico. La consultazione popolare rappresenta un momento importante nel calendario democratico del paese.

La storia politica italiana sta per affrontare una svolta decisiva con il referendum previsto per la prossima domenica e lunedì, un evento che nasconde dietro le apparenze democratiche un disegno ben preciso di sottomettere la magistratura al controllo diretto dell’esecutivo. Questa iniziativa non rappresenta un semplice atto di volontà popolare, ma l’apice di una strategia reazionaria che mira a cancellare il costituzionalismo liberale ereditato dall’Illuminismo, sostituendo il bilanciamento dei poteri con un’autorità illimitata conferita all’eletto attraverso un rito quasi sacrale. L’obiettivo reale è azzerare l’autonomia della giustizia, trasformandola in uno strumento dipendente dal potere esecutivo, secondo una logica che vede nel lavacro elettorale una forma di purificazione e santificazione del leader. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: il rito sacro che divinizza il leader Articoli correlati Cos’è il Mercoledì delle Ceneri, il rito che tra sacro e profano segna l’inizio della QuaresimaC’è un giorno nell’anno in cui milioni di fedeli escono di casa con una piccola croce di cenere disegnata sulla fronte. Leggi anche: ‘Il gioco sacro’: Pasolini, il calcio e il rito della vita