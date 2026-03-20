Il rappresentante di un partito politico ha commentato il referendum, affermando che tra la Costituzione riscritta con poca cura dal ministro Nordio e quella di Calamandrei, preferisce quest’ultima. Ha inoltre dichiarato che, anche se molti elettori del Sì sono persone oneste, la maggioranza dei votanti Sì sarà composta da persone poco raccomandabili.

“ La maggioranza degli elettori del Sì saranno certamente brave persone, ma tutti o quasi i mascalzoni voteranno Sì”. È l’incipit dell’intervento di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, alla maratona “La Costituzione è nostra” per il No al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Gomez non nasconde l’ironia e parte proprio da un esempio paradossale per scaldare la platea del No. Racconta di Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile e titolare de La Gintoneria a Milano, che ha patteggiato una condanna a 4 anni e 8 mesi per sfruttamento della prostituzione e vendita di cocaina e che pochi giorni fa ha lanciato un appello a favore del Sì ai suoi 280mila follower su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gomez: “Tra la Costituzione riscritta coi piedi da Nordio e quella di Calamandrei, scelgo la seconda”

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