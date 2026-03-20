Referendum Giustizia | quando e coma si vota | la guida

Il 22 e 23 marzo 2026 si svolge il referendum costituzionale sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati a esprimersi su questioni legate alla riforma della giustizia, con 51 milioni di cittadini aventi diritto al voto. La consultazione si svolge in due giornate consecutive e riguarda modifiche alla Costituzione che coinvolgono il sistema giudiziario e le procedure legali.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il referendum costituzionale sulla Giustizia. Sono chiamati alle urne 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero, che dovranno decidere se confermare o meno la legge recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” – approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 30 ottobre 2025. Il testo del quesito referendario. Ecco il testo del quesito referendario: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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