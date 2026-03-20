Referendum giustizia per cosa si vota | carriere separate doppio Csm e Alta Corte

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e riguarda una riforma costituzionale che modifica sostanzialmente l’organizzazione della magistratura. Gli elettori sono chiamati a votare su tre quesiti: l’istituzione di carriere separate per giudici e pubblici ministeri, l’adozione del doppio Csm e la creazione di un’Alta Corte di giustizia.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 chiama gli italiani a esprimersi su una riforma costituzionale che modifica in profondità l’assetto della magistratura. Al centro del voto ci sono la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due Consigli superiori della magistratura e l’introduzione di una nuova Alta Corte disciplinare. Cosa si vota al referendum. Il quesito chiede di approvare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento, che interviene su sette articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Si tratta di un referendum confermativo, quindi non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

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