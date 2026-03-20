Referendum giustizia Maurizio Gasparri | La vittoria del ‘sì’ è un obiettivo morale da perseguire

Durante un incontro a Bergamo il 19 marzo, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha affermato che la vittoria del ‘sì’ al referendum sulla giustizia rappresenta un obiettivo morale da perseguire. Ha sottolineato che Bergamo è una delle realtà territoriali più significative a livello nazionale. L’evento è stato dedicato all’imminente consultazione referendaria.

“Bergamo è una delle realtà territoriali più significative a livello nazionale”. Così dichiara Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia durante un incontro a Bergamo, giovedì 19 marzo, dedicato all’imminente referendum sulla giustizia. Gli esponenti di Forza Italia hanno illustrato gli obiettivi e prospettive del partito sul territorio bergamasco e a livello nazionale. “Ci siamo radicati sempre di più, realizzando e coordinando tesseramenti quintuplicati, raggiungendo così livelli significativi – afferma Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale azzurro -. È stato un percorso fatto di azioni che ha portato il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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