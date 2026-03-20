Il referendum sulla giustizia in Italia si terrà il 22 e 23 marzo e ha attirato l’attenzione anche all’estero. Un settimanale cattolico sloveno ha pubblicato un articolo nel quale si esprime a favore del “Sì”, criticando quello che definisce un grave abuso della legge nel paese. La stampa internazionale ha riportato questa posizione, evidenziando l’interesse per il voto che si avvicina.

Il referendum della Giustizia del 22 e 23 marzo ha eco anche al di là del confine italiano, come dimostra l’articolo comparso su un settimanale cattolico sloveno, che si è nettamente posizionato per il “Sì”. Il primo obiettivo della riforma, scrive il settimanale, “è il completamento del superamento del precedente sistema giudiziario, in vigore durante il fascismo, in cui il pubblico ministero e il giudice facevano parte dello stesso organismo e rappresentavano lo Stato (sistema inquisitorio), e la sua trasformazione in un sistema democratico che garantisce i diritti umani, tra cui il diritto a un processo equo è fondamentale”. Tale sistema,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum giustizia, l’atto d’accusa della stampa estera: “In Italia un tragico abuso della legge”

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