Referendum giustizia | incontro civico a Rieti per votare

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, la Biblioteca Paroniana di Rieti ospiterà un incontro civico dedicato al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di informare i cittadini e favorire il voto. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, offrendo uno spazio di confronto diretto su un tema di grande attualità.

La Biblioteca Paroniana di Rieti accoglierà oggi, venerdì 20 marzo 2026, un incontro civico fondamentale. L’evento è promosso dalla Confcommercio Professioni per preparare i cittadini al prossimo referendum sulla giustizia. Il Presidente dell’associazione, l’avvocato Lorenzo Napoleoni, guida l’iniziativa con l’obiettivo di colmare il vuoto informativo che affligge gran parte della popolazione locale. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 e mira a trasformare l’ignoranza diffusa sul sistema giudiziario in consapevolezza attiva. Non si tratta di semplice propaganda, ma di uno strumento pratico per garantire un voto informato. Il supporto del Presidente Leonardo Tosti ha reso possibile l’organizzazione di questa giornata di confronto diretto tra istituzione e comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum giustizia: incontro civico a Rieti per votare Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla giustizia, incontro di Elsa Perugia per "votare consapevolmente" Leggi anche: Montemesola, incontro pubblico sul referendum giustizia: “Perché votare Sì” Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Conoscere per decidere - Referendum costituzionale 2026 - Associazione culturale Civico 15 - eventi; Referendum Giustizia, a Maida un incontro pubblico per spiegare le ragioni del No; Referendum giustizia, a Calendasco la festa di fine campagna del no il 19 marzo; Comitato civico per il Sì Farnese: L’obiettivo è rafforzare una magistratura autonoma e indipendente. Confcommercio Professioni chiama a raccolta la cittadinanza in vista dell’ incontro civico sul referendumAlle porte dell’ormai imminente convegno sul prossimo referendum della giustizia organizzato dalla Confcommercio Professioni nella persona del presidente, avv. Lorenzo Napoleoni, l’Associazione dei cC ... rietinvetrina.it Le ragioni del No esposte a Maida in vista del referendum sulla giustiziaNel corso del confronto è emersa la valutazione che la riforma della giustizia proposta dal Governo non risponde ai problemi reali del sistema giudiziario ... lameziainforma.it Referendum, Carlo Sama a favore del Sì: «La giustizia deve essere riformata» L’ex manager di Montedison: «Di Pietro è contro i pm che distruggono le vite Forse è arrivato un po’ tardi» - facebook.com facebook #intanto Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: "Vi chiedo di appoggiare il Sì". x.com