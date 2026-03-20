Referendum giustizia Gori | Le ragioni di un no garantista

Durante la campagna referendaria, il dibattito sul contenuto della riforma è stato spesso oscurato da una forte politicizzazione. Gori ha espresso le sue ragioni per un voto garantista, sottolineando come il focus si sia spostato molto più sulle tensioni politiche che sui temi concreti della proposta. La discussione si è così concentrata su questioni di natura più ideologica che tecnica.

L’europarlamentare democratico bergamasco esprime la propria posizione sulla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo “Nella campagna referendaria il tentativo di discutere del contenuto della riforma è stato bellamente travolto da una pressoché totale politicizzazione del confronto. La ragione per cui voterò no – cocciutamente restando nel merito della riforma – è sintetizzabile in poche righe”. Così l’europarlamentare democratico bergamasco Giorgio Gori esprime la propria posizione relativamente al referendum sulla giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Manca ormai poco allo svolgimento della consultazione popolare e il parlamentare europeo dem illustra la sua posizione attraverso una nota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, la Camera Penale di Rimini: "Una riforma liberale e garantista"Il direttivo della Camera Penale di Rimini: "La riforma rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre... Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Referendum giustizia, le ragioni del no con mauro volpi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum giustizia Temi più discussi: Tg4 - Diario del giorno: Referendum Giustizia: Il confronto tra Giuseppe Rossodivita (SI) e Giorgio Gori (NO) Video; Referendum giustizia: Stella Alpina lascia libertà di voto; Referendum sulla riforma della giustizia: La Maremma per il Sì chiude la campagna; Referendum giustizia, 30 avvocati grossetani per il No: Riforma inutile e pericolosa per l’equilibrio democratico. Referendum giustizia, Gori: Le ragioni di un no garantistaNella campagna referendaria il tentativo di discutere del contenuto della riforma è stato bellamente travolto da una pressoché totale politicizzazione del confronto. La ragione per cui voterò no – ... bergamonews.it Italia, referendum giustizia: ultimi fuochi, le ragioni del sì e del noDal Csm alla separazione delle carriere, le posizioni a confronto di Maruotti e Balboni sul referendum giustizia, visto anche come test per il governo Meloni View on euronews ... msn.com Si o No al referendum giustizia - facebook.com facebook Referendum giustizia, Maccio Capatonda: "Sono arrivato alla conclusione che bisognerebbe votare..." x.com