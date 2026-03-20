Durante un intervento pubblico, la leader del Partito Democratico ha erroneamente invitato tutti a votare Sì al referendum sulla giustizia, confondendo un

A pochi giorni dal referendum sulla Giustizia, la leader dem Elly Schlein commette una gaffe durante un comizio e invita a votare “sì” alla chiamata al voto del 22 e 23 marzo. L’errore è diventato virale ed è stato sfruttato anche dagli avversari politici per portare gli elettori indecisi dalla loro parte. La gaffe di Elly Schlein sul referendum sulla Giustizia La gaffe di Schlein usata da Forza Italia Le reazioni dei politici La gaffe di Elly Schlein sul referendum sulla Giustizia Elly Schlein ha involontariamente invitato gli indecisi a votare sì al referendum sulla giustizia. In realtà si è trattato di una gaffe che, chi ha ascoltato tutto l’intervento, ha potuto chiaramente comprendere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, Elly Schlein e la gaffe in cui invita tutti a votare Sì: l'ironia della maggioranza

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