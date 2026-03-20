Referendum giustizia appello per il No dell' imam Hamza Piccardo | Tutelare costituzione da questo stravolgimento - VIDEO

L'imam Hamza Piccardo ha lanciato un appello al voto negativo nel referendum sulla giustizia, sostenendo che si deve tutelare la costituzione da quello che definisce uno stravolgimento. La sua posizione si inserisce in un fronte di opposizione che include anche rappresentanti dell'islam, mentre nelle ultime settimane si sono diffusi messaggi e interventi di vari esponenti che invitano a respingere la riforma.

Il fronte del "No" per il referendum sulla giustizia si estende all'islam, ed a prendere la parola è l'imam Roberto Hamza Piccardo Il fronte del "No" per il referendum sulla giustizia si estende all'islam, ed a prendere la parola è l'imam Roberto Hamza Piccardo, che in un video ha dichiarato:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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