Referendum Disability Card valida per il voto assistito | nuove regole per i seggi e accesso semplificato alle urne

È stato annunciato che la Disability Card sarà valida anche per il voto assistito presso i seggi elettorali. Le nuove disposizioni prevedono regole aggiornate per facilitare l’accesso alle urne delle persone con disabilità, semplificando le procedure e migliorando l’assistenza durante le operazioni di voto. La modifica riguarda l’utilizzo della card e le modalità di supporto all’interno dei seggi.

C’è una novità per accedere al voto assistito nei seggi elettorali a disposizione delle persone con disabilità. L’EU Disability Card diviene un documento valido per votare a partire dal prossimo referendum costituzionale sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo. È quanto indicato dalla circolare n.32 del 13 marzo 2026 emessa dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi. La direttiva contiene una serie di specifiche indicazioni operative volte a “semplificare e uniformare” le procedure durante le operazioni di suffragio. Diritto al voto per le persone con disabilità, va detto, non sempre accessibile e garantito a tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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