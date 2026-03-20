Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà con il voto di cittadini italiani chiamati a decidere se approvare o respingere una proposta di modifica della carta fondamentale. A oggi, sono stati diffusi ultimi sondaggi che mostrano varie posizioni tra coloro che sono favorevoli, contrari o preferiscono non esprimersi, mentre si conferma l’assenza di un quorum vincolante.

Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà un referendum costituzionale e si vota per confermare o respingere la riforma costituzionale sulla giustizia: tutto quello che devi sapere, dagli orari alle ragioni, dal quorum agli ultimi sondaggi Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà in tutta Italia un referendum cos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum costituzionale 22–23 marzo 2026: tutte le ragioni del NO, del Sì e dell'astensione - Perché nessun quorum e ultimi sondaggi

Articoli correlati

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzoSi scaldano i due fronti opposti all'avvicinarsi della data del referendum per la riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum Giustizia 2026, come e per cosa si vota il 22 e 23 marzo: orari, quesito e quorumTra pochi giorni si svolgerà il referendum sulla giustizia 2026: domenica 22 marzo le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì 23 marzo dalle 7...

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Una selezione di notizie su Referendum costituzionale

Temi più discussi: Referendum costituzionale 22–23 marzo 2026: informati e partecipa; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA]; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026.

Referendum 22-23 marzo, più di 290mila bolognesi al voto. Tessera elettorale, cosa c’è da sapereBologna, 19 marzo 2026 – Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Domenica 22 si vota dalle 7 alle 23, lunedì 23 si vota invece dalle 7 alle 15. Poi in ... ilrestodelcarlino.it

Referendum sulla Giustizia: guida al voto di Domenica 22 e lunedì 23 MarzoChi intende confermare la riforma vota Sì. Chi è contrario vota No. Trattandosi di un referendum costituzionale non c'è quorum ... rainews.it

Palermo torna al voto per il Referendum Costituzionale. Non farti trovare impreparato! Quando Domenica (7-23) e Lunedì (7-15). Cosa serve Tessera elettorale e documento d’identità. Dubbi sulla sede Se hai cambiato casa, controlla il tuo seggio - facebook.com facebook

Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Sono state predisposte aperture straordinarie degli uffici per consentire agli elettori di ottenere i documenti necessari per votare. Informazioni alla pagina: comune.torino.it/schede-informa x.com