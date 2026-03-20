Durante l’evento La Costituzione è NOstra al Teatro Italia di Roma, Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione sui referendum, affermando che si mira a modificare gli equilibri di potere e che la democrazia rischia di trasformarsi in una dittatura delle minoranze. La serata ha visto anche la partecipazione di altri relatori e pubblico interessato ai temi costituzionali.

Anche Gianni Barbacetto, storica firma del Fatto Quotidiano, è salito sul palco della serata evento La Costituzione è NOstra che si è tenuta al Teatro Italia di Roma. Barbacetto ha spiegato i “ due strati ” della riforma, un primo, “quello visibile” che contiene “le cose che sappiamo” e cioè “la separazione delle carriere, lo smembramento in 3 del Csm, il sorteggio dei suoi componenti” e poi il secondo strato, il “doppiofondo del cassetto” e cioè “uno schiaffo alla magistratura e poi procedere con il programma di riduzione dell’autonomia della magistratura in modo da rendere più difficile che il pm possa indagare i politici, e farlo esibendo il consenso popolare di un Referendum”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Barbacetto: “Vogliono ridisegnare gli equilibri del potere. La democrazia verrebbe trasformata in dittatura delle minoranze”

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