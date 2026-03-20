Referendum Anf | Giustizia sottomessa a politica è una esagerazione

A Bologna, nel corso della campagna referendaria, Giampaolo Di Marco ha commentato le opposizioni al quesito sulla giustizia, definendo come un’esagerazione l’accusa che questa venga sottoposta alla politica. La discussione si concentra sulla percezione di ingerenze politiche nel sistema giudiziario, mentre Di Marco ha espresso chiaramente la sua posizione. Il dibattito si concentra sui temi centrali dell’elezione referendaria.

Bologna. Sul tema più infuocato della campagna referendaria agli sgoccioli, Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Anf (Associazione nazionale forense), in una intervista al “Qn-Quotidiano nazional e” a pochi giorni dal voto, avvisa: “ La suggestione che la politica possa cambiare le regole per sottomettere la giustizia, da tecnico, non mi pare percorribile nel nostro ordinamento. Di sicuro non con una riforma del genere. E’ una delle tante esagerazioni del dibattito attuale”. A prescindere da esito serve riforma giustizia Di Marco: Se vince ‘sì’ ci sarà subito bisogno di dialogo istituzionale. “Comunque vada la consultazione elettorale, la giustizia va riformata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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