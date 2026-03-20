Referendum 22-23 marzo attestato online per votare senza tessera

Per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale rende disponibile un attestato online che permette di votare senza presentare la tessera elettorale. La città ha potenziato i servizi elettorali per semplificare l’accesso alle urne e garantire una partecipazione più agevole agli elettori. La misura riguarda tutti coloro che intendono esercitare il diritto di voto nelle date indicate.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale rafforza i servizi elettorali per facilitare l’accesso al voto. Tra le novità di questa tornata elettorale c’è anche la possibilità di ottenere online un attestato sostitutivo della tessera elettorale. Il servizio, disponibile sul portale istituzionale, consente ai cittadini di scaricare gratuitamente un certificato in formato PDF da presentare direttamente al seggio. L’attestato è riservato agli elettori iscritti a Roma, inclusi quelli residenti all’estero iscritti all’AIRE che abbiano scelto di votare nella Capitale. Per accedere è necessaria l’identità digitale e la richiesta può essere effettuata esclusivamente per sé stessi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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