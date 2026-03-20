Referendum 22-23 marzo a Roma sportelli straordinari e attestato online per votare senza tessera

A Roma, in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, sono stati attivati sportelli straordinari e un attestato online per consentire ai cittadini di votare senza tessera elettorale. La città ha deciso di potenziare i servizi elettorali per agevolare la partecipazione degli elettori e rendere più accessibile il processo di voto. Questi strumenti saranno disponibili nei giorni della consultazione.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale rafforza i servizi elettorali per facilitare l’accesso al voto. Sono infatti in distribuzione circa 66.000 nuove tessere elettorali, destinate ai neo-diciottenni e a tutti i cittadini iscritti nelle liste dopo l’ultima consultazione. La consegna avviene tramite raccomandata direttamente al domicilio. In caso di assenza, gli elettori riceveranno un avviso nella cassetta postale con le indicazioni per il ritiro. Per far fronte al possibile aumento di affluenza, il Municipio Roma XIII attiverà aperture straordinarie degli sportelli dedicati al rilascio delle tessere elettorali, accessibili tramite ticket “Elettorale”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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