Referendum – 12 risposte prima di andare a votare

Prima di recarsi alle urne, gli elettori trovano un quiz con dodici domande che affrontano temi come il costo di due CSM, l’intervista della premier a Pulp Podcast e il numero di correnti presenti. Le domande coprono vari aspetti legati al referendum e alle dinamiche politiche attuali, offrendo un quadro sintetico di questioni che potrebbero influenzare la scelta di voto.

Quanto costa fare due CSM? Cambia qualcosa l'intervista di Meloni a Pulp Podcast? Quante correnti ha la magistratura? Le ultime cose da sapere prima del voto Una conversazione con la donna francese al centro di uno dei casi di violenza più sconvolgenti degli ultimi anni, e che ha trasformato il suo processo in una questione politica C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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