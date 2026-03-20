Per l'incontro di calcio tra Real Bacoli Sibilla e Boys Caivanese, in programma domenica 22 marzo allo stadio di Bacoli, non saranno ammessi tifosi residenti a Caivano. La decisione riguarda il divieto di vendita dei biglietti ai cittadini di Caivano, in vista della partita valida per il campionato di Eccellenza 202526. La partita si svolgerà senza la partecipazione di tifosi di Caivano.

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Caivano per l’incontro di calcio Real Bacoli Sibilla – Boys Caivanese, in programma domenica 22 marzo nello stadio di Bacoli (Napoli) e valido per il campionato di eccellenza 202526. Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari.Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 9 febbraio e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Intervista a Francesca Pascale: “Voto Sì per liberare la magistratura dal. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Real Bacoli Sibilla-Boys Caivanese vietata ai tifosi residenti a Caivano

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