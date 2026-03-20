Razzismo verso gli africani la Generazione Z è la più consapevole | il 79% percepisce alta la frequenza delle discriminazioni secondo l’indagine Ipsos-Amref

Un’indagine Ipsos condotta nell’ottobre 2025 su 800 italiani rivela che il 79% della Generazione Z percepisce frequenti episodi di discriminazione nei confronti degli africani nel Paese. Il sondaggio, realizzato per Amref Italia e intitolato

L'indagine Ipsos per Amref Italia, condotta nell'ottobre 2025 su un campione di 800 persone e intitolata "Africa e Salute: l'opinione degli italiani", fotografa la percezione degli italiani riguardo al razzismo subito dai cittadini africani residenti nel Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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