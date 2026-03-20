Raul Fernandez | Dissi ai miei genitori che volevo smettere con le moto Voglio solo essere felice
Raúl Fernández ha dichiarato di aver detto ai suoi genitori che desiderava smettere con le moto, perché la sua priorità è trovare la felicità. Dopo aver ripreso con Aprilia Racing, il pilota si concentra sulla crescita personale e professionale, riconoscendo gli errori commessi e cercando di mantenere la consapevolezza. La sua attenzione è rivolta a una stagione in cui l’obiettivo principale rimane il proprio benessere.
Raúl Fernández riparte forte con Aprilia Racing: tra crescita, errori e consapevolezza, punta a una stagione con un solo vero obiettivo, essere felice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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