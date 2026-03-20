L’Air Campania ha respinto 26 delle 87 richieste di operatori di esercizio che avevano presentato domanda per svolgere il ruolo di rappresentante di lista in vista del prossimo referendum. La decisione riguarda solo le richieste di adesione al ruolo di rappresentante di lista, mentre le restanti richieste sono state approvate. La procedura riguarda il settore degli operatori di esercizio coinvolti nel processo referendario.

Tempo di lettura: 2 minuti Su 87 richieste presentate dagli operatori di esercizio per svolgere il ruolo di rappresentante di lista al prossimo referendum, AIR Campania ne ha respinte 26. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione, tenuto conto dei servizi programmati, delle richieste pervenute, di altre tipologie di assenze (permessi ai sensi della Legge 1041992, malattia, congedo parentale, donazione di sangue) e delle criticità operative che si sarebbero potute determinare in alcune aree. «L’obiettivo è stato quello di contemperare il diritto dei dipendenti con la salvaguardia della regolarità dei servizi sul territorio», ha precisato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rappresentante di lista e giorno libero: l’Air respinge 26 richieste

Articoli correlati

Referendum, come far votare i fuorisede siciliani: Pd e M5S daranno il ruolo di rappresentante di listaIn vista del referendum costituzionale, il governo di Giorgia Meloni ha ignorato le migliaia di italiani fuorisede, che per studio, lavoro, salute e...

Referendum, l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede. M5s e Avs offrono posti da rappresentante di listaUna lettera indirizzata a tutti i parlamentari per chiedere un intervento legislativo urgente che permetta a lavoratori e studenti fuori sede di...

Rise of China - All Parts

Tutti gli aggiornamenti su Rappresentante di lista e giorno libero...

Temi più discussi: Vivi fuori sede e vuoi votare? Diventa rappresentante di lista al Referendum del 22 e 23 marzo; C’è un modo per aggirare il limite del voto fuorisede; Referendum 22 e 23 marzo 2026: diritti e doveri dei lavoratori che partecipano ai seggi; Referendum 2026: permessi, riposi compensativi e diritti per chi lavora ai seggi.

Voto fuorisede, il racconto di chi farà la rappresentante di lista pur di votare al referendum esercitando un proprio dirittoA poche ore dal referendum del 22 e 23 marzo, migliaia di fuorisede potrebbero votare lontano da casa facendo domanda per diventare rappresentanti di lista ... wired.it

Referendum giustizia, come votare da fuorisede con il trucco del rappresentante di listaLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, come votare da fuorisede con il trucco del rappresentante di lista ... tg24.sky.it

La Provincia di Terni ha formalizzato la designazione del proprio rappresentante effettivo per il progetto “Comuni in Europa 2.0”, iniziativa legata al rafforzamento delle politiche europee a livello territoriale. Con una nota ufficiale datata 19 marzo 2026, il presid - facebook.com facebook

A margine di Fiera Didacta Italia, Roberto Tolomeo, rappresentante di Atlantis, ha presentato, ai microfoni di Orizzonte Scuola, un dispositivo Android con proiettore DLP integrato capace di trasformare un tavolo in una superficie touch da 24 a 30 pollic… x.com