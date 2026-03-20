Ramadan preghiere e mitra | Davide Piccardo sui social tra video al ritmo di Allauh Akbar e messaggi dei terroristi di Hamas

Su social media, Davide Piccardo ha condiviso video con musica e testi che richiamano il Ramadan, ma anche immagini e messaggi associati ai terroristi di Hamas. Tra le sue pubblicazioni figurano clip con frasi religiose e immagini che hanno suscitato discussioni online. La sua presenza digitale si concentra su contenuti che mescolano elementi religiosi e riferimenti a gruppi armati.

Con buona pace del Ramadan – periodo sacro di 30 giorni dedicato al digiuno, alla preghiera e alla carità, praticando l’autodisciplina per rafforzare la fede – c’è chi, mentre l’Italia si interroga sui limiti tra accoglienza e resa identitaria, integrazione e genuflessione, nel nome del radicalismo islamico per cui ci si astiene da cibo, fumo, alcool e rapporti sessuali per purificarsi – condividendo dall’esterno riti e diktat, decide di gettare la maschera e celebrare la fine del Ramadan trasformando i social in una bacheca della propaganda terroristica. Non solo Ramadan, l’islamista Piccardo alza il tiro. Ossia, come riferisce Il Giornale che sdogana la notizia scrivendo: «Oggi è il giorno della fine del Ramadan, ma c’è anche chi lo festeggia postando video di uomini che hanno in braccio dei mitra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ramadan, preghiere e mitra: Davide Piccardo sui social tra video al ritmo di Allauh Akbar e messaggi dei terroristi di Hamas Articoli correlati Piccardo choc: ora festeggia pure il Ramadan di HamasIl noto islamista Davide Piccardo non solo ha condiviso un video con una musica dal titolo "Allauh Akbar", ma anche un messaggio dei terroristi... L'ultimo folle post di Davide Piccardo. Elogi alla resistenza palestinese e foto di HamasÈ consentito elogiare Hamas pubblicamente? Hamas viene o no considerata alla stregua dell’Isis, ovvero un’organizzazione terroristica che miete...