rachele la speranza nella ricerca hope4u fa il punto delle iniziative

Rachele, referente del progetto “Hope4U,” ha fatto il punto sulle iniziative in corso, sottolineando l’aumento dell’attesa tra i partecipanti. Ha spiegato che, mentre cresce la speranza, si riconosce anche la complessità e la delicatezza del percorso intrapreso. La comunicazione si concentra su un quadro di attività e progressi, senza entrare nel merito di cause o motivazioni sottostanti.

Cresce l’attesa, ma anche la consapevolezza di essere dentro un percorso complesso e delicato. Sono giorni di aggiornamenti e richieste per conoscere i tempi della partenza di Rachele verso gli Stati Uniti, dove la bambina eugubina affetta dalla malattia di Batten è inserita in un trial clinico per una terapia genica sperimentale. Una strada che rappresenta oggi una delle poche possibilità concrete per rallentare la progressione della patologia, malattia neurodegenerativa che colpisce in età pediatrica e comporta un progressivo deterioramento neurologico. A fare il punto è l’associazione Hope4u-Insieme Contro Batten Aps, nata proprio per sostenere Rachele e la sua famiglia in questo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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