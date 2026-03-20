Quiche e torte salate sono due piatti da forno che spesso vengono confusi, ma in realtà presentano differenze precise. Entrambe hanno una base croccante e un ripieno morbido, ideali per essere gustate a fette. Tuttavia, la quiche si distingue per l’ingrediente segreto che la rende unica rispetto alle altre torte salate.

Quiche e torte salate sono due specialità da forno che condividono molte caratteristiche: una base friabile, un ripieno morbido e la possibilità di essere tagliate a fette e gustate anche senza posate. Proprio per queste somiglianze, spesso vengono considerate sinonimi, ma in realtà non lo sono affatto. La quiche può essere definita come una delle più famose torte salate francesi, ma attenzione: non tutte le torte salate sono quiche. La differenza principale che distingue una quiche da una generica torta salata si nasconde nel composto utilizzato per legare gli ingredienti. Questo preparato si chiama appareil à quiche, una crema viscosa a base di uova e crème fraîche che rappresenta l’elemento imprescindibile della ricetta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quiche o torta salata? Non sono la stessa cosa: c’è un ingrediente segreto che le distingue

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