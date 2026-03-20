Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle 21:20, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma di approfondimento e informazione è condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si occupa di analizzare i casi di cronaca attuale, offrendo un approfondimento sui fatti più recenti e sulle vicende giudiziarie di rilievo.

. Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: le indagini proseguono e continua la battaglia tra consulenti a colpi di perizie informatiche sul computer di Chiara, dove potrebbe celarsi il movente del delitto. E intanto emergono nuove indiscrezioni sui misteriosi audio ricevuti da Roberta Bruzzone e depositati alla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 marzo 2026

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