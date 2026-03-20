Quanto può durare ancora la guerra in Iran? Ipotesi e scenari dalle truppe di terra Usa a Hormuz all' ira contro Israele dei Paesi del Golfo

Una crescente tensione si diffonde tra Stati Uniti e Iran, con Washington che valuta l'invio di truppe per controllare la zona di Hormuz e l'occupazione dell'isola di Kharg. La situazione coinvolge anche i Paesi del Golfo, mentre si intensificano le minacce di reazioni da parte dell'Iran contro Israele. La durata del conflitto iraniano resta incerta, con scenari ancora da definire.

Il conflitto continua ad espandersi coinvolgendo sempre di più il settore energia mentre da Washington trapelano segnali di ulteriori mosse, compreso il ricorso a forze di terra. Israele e Stati Uniti, a volte con distinguo, perseguono nella campagna per neutralizzare basi missilistiche, depositi, fabbriche belliche, bunker. Sono migliaia i raid condotti con cruise delle navi, ordigni ad alto potenziale dei bombardieri B 1 e B 52, missili dei caccia e droni. Gli ultimi strike nella zona di Hormuz sono considerati dagli esperti come una fase preparatoria per cercare di tenere aperto lo Stretto. La sola aviazione, però, non basta. Ed ecco i presunti piani per l’impiego di unità terrestri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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