Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore varia quotidianamente in base alle condizioni di mercato e rappresenta il prezzo di riferimento per le forniture di energia elettrica nel paese. La cifra del PUN viene pubblicata regolarmente e viene utilizzata come base per i contratti di fornitura.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Al 20 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,157 €kWh (157,45 €MWh), segnando un incremento rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Questo prezzo è il riferimento per le offerte del mercato libero, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. Per chi sceglie il mercato libero, le offerte possono essere sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. È importante sottolineare che il prezzo finale in bolletta sarà superiore al PUN, poiché include tutte le componenti aggiuntive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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