Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri discesa Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Sabato 21 marzo si svolge l’ultima discesa maschile a Lillehammer 2026, con partenza di Franzoni, Paris e gli azzurri. La gara si svolge con orari e numeri di pettorale già stabiliti e sarà trasmessa in televisione. Marco Odermatt, che ha già conquistato il primo posto, non partecipa alla competizione, che si presenta senza la tensione di una lotta per il podio.

Sabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo tutti d’accordo. Lo svizzero ha infatti blindato la Coppa del Mondo generale, lasciando alle sue spalle il connazionale Franjo Von Allmen senza possibilità di rimonta. Se la cima è già assegnata, resta invece apertissima la corsa per il terzo posto, che aggiunge interesse a una gara altrimenti priva di verdetti principali. In prima linea ci sono due italiani: Giovanni Franzoni, attualmente avanti, e Dominik Paris, che lo tallona da vicino. A complicare i piani azzurri potrebbe inserirsi l’austriaco Vincent Kriechmayr, ancora matematicamente in gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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