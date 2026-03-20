Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Lillehammer 2026 | orario n di pettorale tv

Sofia Goggia affronterà la discesa libera femminile di Lillehammer il prossimo fine settimana, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice indosserà il pettorale numero 3 e l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva. La competizione si svolgerà in un tracciato noto per le sue sfide tecniche e velocità.

Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un risultato di rilievo nell’ultima gara stagionale nella velocità pura e si preparerà al superG di domenica, dove si presenterà al cancelletto di partenza per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità. L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Sofia Goggia ha avuto in sorte il pettorale numero 9 e dunque scatterà alle ore 12.47 e 20 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le ventiquattro atlete partano a intervalli di 2’10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Articoli correlati Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Tutti gli aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv; Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv; Quando gareggiano Goggia e Pirovano alle finali di Coppa del Mondo: gli orari delle singole gare. Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un ... oasport.it Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvVenerdì 20 marzo (ore 12.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Laura Pirovano e Sofia Goggia, reduci da Are e al comando delle classifiche di discesa e super-g, hanno trascorso con lo staff della nazionale un paio di giornate nel nord della Norvegia, prima del trasferimento nella sede che ospiterà le gare veloci dell'ultimo - facebook.com facebook Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com